Так, загарбники вдарили по Комишанах Херсонської області, пише Politeka.net з посиланням на Херсонську ОДА.

Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Внаслідок атаки травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка.

«До лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції Херсонської області, правоохоронці зафіксували на правобережжі Херсонщини ще більше 20 злочинів російської армії проти мирного населення.

Так, масованої збройної атаки ворога з лівобережжя вкотре зазнали населені пункти Бериславського та Херсонського районів, Херсон та передмістя.

Наносячи удари з з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та БПЛА, росіяни цілили виключно по інфраструктурним об'єктам та житловому сектору, де немає жодних військових цілей.

«У Золотій Балці росіяни скинули вибухівку з БПЛА на 43-річного місцевого жителя. У чоловіка діагностували вогнепальне уламкове поранення грудної клітини та черевної порожнини», - повідомили в поліції наслідки однієї з атак.

Крім того, окупанти обстріляли Софіївку, поранені 80-річна жінка, у якої переломи ніг, та 60-річний чоловік, у нього уламкове поранення передпліччя. Під ворожим мінометним вогнем перебував Берислав - там поранено 48-річного чоловіка.

Також російські війська безжалісно намагалися знищити інфраструктурні об’єкти Херсона, з РСЗВ всю ніч умисно цілили по мирним житловим кварталам мікрорайонів «Корабел», «ХБК» та центру міста.

Снарядами пошкоджені квартири у багатоповерхівках, приватні будинки, автомобілі та магазини.

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Також повідомлялось, що росіяни лізуть і наступ і хочуть реваншу - які ще території хочуть захопити.

Крім того, Politeka.net писала про наслідки ракетного удару по Кривому Рогу.