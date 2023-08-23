Жахливий злочин стався на Житомирщині, його жертвами стали чоловік і жінка.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, вночі чоловік, який проживав у своєму дачному будинку в одному з сіл Коростишівської громади, приїхав на мопеді до сусіднього села, де проживав його приятель з родиною.

Транспортний засіб чоловік сховав у лісопосадці та підкрався до будинку з переробленою зброєю – автоматом Калашникова з глушником.

«Вистежив кімнату подружжя та через вікно випустив по потерпілим автоматну чергу – дев’ять прицільних пострілів. У сусідній кімнаті перебували двоє дітей», - розповіли в Офісі Генерального прокурора обставини вбивства.

Від смертельних поранень господар будинку загинув на місці. Його дружина отримала тяжкі поранення і померла у реанімації.

"Звичайна сім'я. Він їздив на заробітки. Подивіться, як вони живуть, вони не мільйонери... Постріли почула дочка", - зі сльозами на очах, розповідали односельці вбитих.

Після розстрілу подружжя вбивця приховав зброю, одяг та транспорт у лісопосадці, а сам пішов додому.

Але правоохоронці його знайшли. У схованці злочинця були знайдені гранати з підривачами, автомат Калашникова з двома магазинами, спорядженими набоями, глушник, бойові припаси. Також речові докази – плащ, рукавиці, мопед тощо. А у його помешканні понад 600 одиниць боєприпасів та наркотичну речовину.

Як виявилося, мотивом подвійного вбивства стала помста. У такий спосіб чоловік помстився приятелю за неповернений борг. Вбитий позичив гроші для підприємництва.

Вбивство подружжя сталося ще у червні 2021. Але тільки зараз суд оголосив вирок.

Так, жителя Київщини визнано винним у подвійному умисному вбивстві, незаконному носінні, зберіганні і придбанні боєприпасів та вибухових пристроїв, незаконному придбанні і зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

«Засудженому призначено довічне позбавлення волі з відшкодуванням моральної шкоди у 1 млн грн.», - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

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