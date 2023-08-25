Сильні дощі призвели до колапсу на міських дорогах та електромережах, затопило навіть ті ділянки, які зазвичай залишалися сухими.

У Росії затопило Владивосток – вулиці пішли під воду після дуже сильних злив.

За кілька годин у місті випала половина місячної норми опадів. Федеральну трасу «Уссурі» перекривали – утворився глибокий перелив. Частина міста залишилася без електроенергії, вулиці скували 10-бальні затори, на деяких вулицях розмило підпірні стіни.

Люди, намагаючись хоч якось пересуватися, використовують велосипеди та одягають купальні костюми. Місцями рух зовсім перекритий чи паралізований.

Також у Приморському краї у місті Артем скасували святкові заходи, присвячені Дню міста. Ситуація у місті стрімко погіршується – продовжує йти сильна злива, є переливи через дороги та затоплення, руйнуються підпірні стіни та змиває теплотраси.

«Всесвітній потоп»,

«Половина міста затоплена, кошмар»,

«Владивосток тоне»,

«Примор'я знову пішло під воду. Владивосток та Артем пливе. Гуманітарну допомогу надсилає навіть Туркменістан та В'єтнам. Від Москви лише співчуття, побажання триматися і гарного настрою»,

«Владивосток знову під водою. Циклон за кілька годин приніс до міста майже половину місячної норми опадів»,

"Кара небесна" , - коментують користувачі Twitter.

Нагадаємо, раніше у російському місті Уссурійськ (Приморський край) прорвало дамбу, яку будували для стримування паводку.

Внаслідок прориву у населеному пункті затопило будинки.

Також повідомлялося про нашестя в Росії сарани.

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Також повідомлялося, що окупанти вдарили по супермаркету, в якому були люди.

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