Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на пролукашистські канали, сьогодні в районі 03:30 на залізничному мосту за 800 метрів від станції «Словечно» нібито здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.
Також з'явилося фото, на якому видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на самому кордоні Білорусі з Україною.
Кадр зроблено з території РБ у бік України.
Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидві сторони.
Інформації про постраждалих наразі немає. Стверджується, що причиною вибуху став удар блискавки.
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Додамо, що раніше до Білорусі прибули військові із Казахстану. Стверджується, що мета – участь у навчаннях ОДКБ «Бойове братство-2023», які відбудуться у Білорусі з 1 по 6 вересня.
Відомо, що у навчаннях візьмуть участь понад 2500 військовослужбовців, понад 500 одиниць техніки та будуть задіяні полігони «Брестський», «Гозький», «Доманово», «Обуз-Лісновський», «Чепелево» та «Лесище».
До Білорусі також прибув черговий ешелон ЗС РФ для участі у навчаннях.
За інформацією «Беларускі Гаюн», ешелон із російськими військовими прибув сьогодні вранці до Бресту.
За даними аналітиків монтирингової групи, це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ.
Перший прибув увечері 18 серпня.
Додамо також, що РФ повністю вивела наземні війська з Білорусі
"Їх відправили до резерву об'єднаного угруповання військ РФ, частини якого ведуть наступ на Куп'янському/Лиманському напрямку", - повідомив начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв.
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