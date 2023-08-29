Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на пролукашистські канали, сьогодні в районі 03:30 на залізничному мосту за 800 метрів від станції «Словечно» нібито здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.

Також з'явилося фото, на якому видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на самому кордоні Білорусі з Україною.

Кадр зроблено з території РБ у бік України.

Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидві сторони.

Інформації про постраждалих наразі немає. Стверджується, що причиною вибуху став удар блискавки.

Додамо, що раніше до Білорусі прибули військові із Казахстану. Стверджується, що мета – участь у навчаннях ОДКБ «Бойове братство-2023», які відбудуться у Білорусі з 1 по 6 вересня.

Відомо, що у навчаннях візьмуть участь понад 2500 військовослужбовців, понад 500 одиниць техніки та будуть задіяні полігони «Брестський», «Гозький», «Доманово», «Обуз-Лісновський», «Чепелево» та «Лесище».

До Білорусі також прибув черговий ешелон ЗС РФ для участі у навчаннях.

За інформацією «Беларускі Гаюн», ешелон із російськими військовими прибув сьогодні вранці до Бресту.

За даними аналітиків монтирингової групи, це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ.

Перший прибув увечері 18 серпня.

Додамо також, що РФ повністю вивела наземні війська з Білорусі

"Їх відправили до резерву об'єднаного угруповання військ РФ, частини якого ведуть наступ на Куп'янському/Лиманському напрямку", - повідомив начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв.

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