Потужну природну пожежу продовжують гасити в Геленджику, полум'я охопило Маркхотський хребет – важливий для Росії об'єкт туристичного відпочинку.

Як повідомляють російські ЗМІ та пабліки, до гасіння пожежі вже підключилися місцеві жителі.

Боротьбу з вогнем ускладнює гірсько-лісиста місцевість та сильний вітер. Місцеві кажуть, що вогонь підбирається до реабілітаційного центру для тварин Сафарі-парк, де утримуються ведмеді, леви, тигри.

Загалом у центрі мешкає понад 250 видів звірів та птахів.

"Дивитись на все це просто страшно", - кажуть жителі Геленджика, який затягнуло шаром їдкого диму.

У свою чергу поліцейські стверджують, що причиною пожежі стали дії 40-річного місцевого жителя, який, готуючи електрокабелі до продажу, оголив проводи та спровокував спалах земляної підстилки.

Повідомляється, що для гасіння пожежі в Геленджику вилетів літак-амфібія Бе-200. МНС повідомило, що площа лісової пожежі у Геленджику зросла до 30 га. На місці працюють понад 400 осіб та 70 одиниць техніки.

При цьому вже відомо, що наслідки пожежі є настільки масштабними, що на відновлення може піти близько 200 років.

Зазначимо, що саме за 20 кілометрів від Геленджику знаходиться так званий «Палац Путіна».

Резиденція на березі Чорного моря біля села Прасковіївка за твердженнями та документами підприємців, пов'язаних з будівництвом резиденції, а також згідно з розслідуванням низки журналістів, активістів та опозиційних політиків, була збудована саме для Володимира Путіна.

"Геленджик. Палац з аквадискотекою під загрозою",

«Кара божа прийшла в Геленджик»,

«Горить Путинський курорт» , - коментують користувачі соцмереж пожежу в Геленджику.

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