Початок останнього дня літа став трагічним для міста Слов’янськ Донецької області.

Росіяни завдали по місту нового страшного удару, пише Politeka.net.

«На жаль, місто знову обстріляли. Чотири вибухи за ніч», - повідомив мер Слов’янська Вадим Лях.

За його словами, є «прильоти» - окупанти поцілили в сільскогосподарське підприємство.

«На жаль, одна людина загинула. Охоронець», - повідомив Лях на тлі руїн після атаки.

У свою чергу очільник Донецької ОДА Павло Кириленко повідомляє, що за добу 30 серпня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Багатирі та Часовому Яру.

Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», - додав Кириленко.

Нагадаємо, що жертвами нового ракетного удару по Києву також стали охоронці підприємства, на яке впали уламки.

"Зовсім молоді хлопці - 26 та 36 років", - повідомляли в КМВА.

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Також повідомлялось, що ситуація під Бахмутом розжарена до краю - розкрито подробиці.

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