Росіяни завдали по місту нового страшного удару, пише Politeka.net.
«На жаль, місто знову обстріляли. Чотири вибухи за ніч», - повідомив мер Слов’янська Вадим Лях.
За його словами, є «прильоти» - окупанти поцілили в сільскогосподарське підприємство.
«На жаль, одна людина загинула. Охоронець», - повідомив Лях на тлі руїн після атаки.
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Російські ракети в Києві вбили людей: названо кількість жертв нової масованої атаки
У свою чергу очільник Донецької ОДА Павло Кириленко повідомляє, що за добу 30 серпня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Багатирі та Часовому Яру.
Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», - додав Кириленко.
Нагадаємо, що жертвами нового ракетного удару по Києву також стали охоронці підприємства, на яке впали уламки.
"Зовсім молоді хлопці - 26 та 36 років", - повідомляли в КМВА.
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Загинули зовсім молодими - стали відомі трагічні наслідки ракетної атаки на столицю.
Також повідомлялось, що ситуація під Бахмутом розжарена до краю - розкрито подробиці.
Крім того, Politeka.net писала про підлий задум окупантів в Токмаку.