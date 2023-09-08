Страшний інцидент стався у той момент, коли у ліфті перебували п’ятеро людей.

Трагедія сталася у готелі на знаменитому курорті Балі, пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

У панорамному ліфті перебували п’ятеро співробітників готелю. Спочатку ліфт поїхав вгору, але потім на шаленій швидкості понісся униз.

Ліфт з людьми впав в ущелину з висоти 90 метрів. Ніхто з його пасажирів не вижив.

За попередніми даними, ліфт впав, тому що сталеві стропи порвалися. Імовірно, вони були недостатньо міцні, щоб витримати тагу вагу ліфта.

Триває розслідування інциденту.

Нагадаємо, трагічний інцидент л зіфтом трапився у Львові у квітні цього року.

Тоді у багатоповерхівці на вул. Мазепи, 13а загинула жінка.

«У ліфті виявили тіло жінки. Попередньо, вона загинула через падіння ліфта. Але зараз на місці працює слідчо-оперативна група, слідчі мають сказати точно пізніше», – повідомляли в поліції.

Пізніше з’явилася інформація, що кабіна ліфта була на 6-му поверсі, де живе 47-річна загибла, тож падіння кабіни не було.

«На місці ми виявили, що жінка доїхала до свого поверху, тож падіння кабіни ліфта не було. Зараз слідчо-оперативна група тут, на місці, і з'ясовує всі обставини».

Голова ОСББ, що створене мешканцями будинку на вул. Мазепи, 13а у свою чергу повідомляв, що днями мешканці під'їзду скаржилися на те, що ліфт погано працює, тому на місце викликали майстрів, що обслуговує ліфти у цьому будинку.

«Отакий нещасний випадок. Як жінку туди затягнуло чи протягнуло, з'ясовують зараз слідчі», – зазначав голова ОСББ.

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