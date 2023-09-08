Трагедія сталася у готелі на знаменитому курорті Балі, пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

У панорамному ліфті перебували п’ятеро співробітників готелю. Спочатку ліфт поїхав вгору, але потім на шаленій швидкості понісся униз.

Ліфт з людьми впав в ущелину з висоти 90 метрів. Ніхто з його пасажирів не вижив.

падіння ліфта

падіння ліфта

падіння ліфта

За попередніми даними, ліфт впав, тому що сталеві стропи порвалися. Імовірно, вони були недостатньо міцні, щоб витримати тагу вагу ліфта.

Триває розслідування інциденту.

Нагадаємо, трагічний інцидент л зіфтом трапився у Львові у квітні цього року.

Тоді у багатоповерхівці на вул. Мазепи, 13а загинула жінка.

«У ліфті виявили тіло жінки. Попередньо, вона загинула через падіння ліфта. Але зараз на місці працює слідчо-оперативна група, слідчі мають сказати точно пізніше», – повідомляли в поліції.

Пізніше з’явилася інформація, що кабіна ліфта була на 6-му поверсі, де живе 47-річна загибла, тож падіння кабіни не було.

«На місці ми виявили, що жінка доїхала до свого поверху, тож падіння кабіни ліфта не було. Зараз слідчо-оперативна група тут, на місці, і з'ясовує всі обставини».

лифт

Голова ОСББ, що створене мешканцями будинку на вул. Мазепи, 13а у свою чергу повідомляв, що днями мешканці під'їзду скаржилися на те, що ліфт погано працює, тому на місце викликали майстрів, що обслуговує ліфти у цьому будинку.

«Отакий нещасний випадок. Як жінку туди затягнуло чи протягнуло, з'ясовують зараз слідчі», – зазначав голова ОСББ.

Останні новини України:

Є влучання ракет - росіяни атакували одразу два великих міста.

Також повідомлялось, що число жертв та поранених стрімко зростає - українців попередили про смертельну загрозу.

Нагадаємо також, що прорив оборони ворога роширюється.