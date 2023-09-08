Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, постраждали дві людини.

Вранці внаслідок удару, нанесеного по місту Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор.

«До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа», - повідомили в МВС.

Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н).

Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору.

Тим часом стало відомо, що у Кривому Розі пролунв вибух.

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