Ситуация на поле боя меняется каждую минуту, очень тяжелые бои продолжаются, а наступление сил обороны продвигается.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, продолжается наступательная операция на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Уточняется, что в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Отмечается, что украинские защитники имели частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В свою очередь военнослужащий, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что прошлая ночь под Авдеевкой и всему флангу была очень тяжелой.

Также под Берховкой российские оккупанты «пытались шевелиться активно».

О ситуации на этом участке фронта рассказал и военнослужащий 210 ​​ОСБ "Берлинго" с позывным "Балу".

По его словам, в Андреевке украинские защитники «немножко двигаются», но россияне штурмуют.

«Ситуация меняется каждую минуту. Мясо понимает, если упадет фланг, то открывается очень хороший путь для нас. Клещиевка – идет зачистка населенного пункта», – рассказал «Бахмутскому Балу», добавив, что россияне отходят под прикрытием артиллерии.

Последние новости Украины:

ВСУ получили преимущество под Авдеевкой – какая сейчас ситуация.

Также сообщалось о последствиях большой атаки на Крым - у оккупантов есть повод для паники.

Напомним также, что были рассекречены новые успехи ВСУ под Донецком.