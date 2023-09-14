Так, тільки на Херсонщині за минулу добу поранення зазнали дев’ять людей, пише Politeka.net.

За словами першого заступника голови Херсонської облради, ворог використав керовавні авіабомби.

«Дев’ять осіб постраждало за вчора саме у Бериславському районі, серед постраждалих і волонтери. На жаль, були випадки, коли люди підривалися на вибухонебезпечних предметах", - повідомив Юрій Соболевський.

Додамо, раніше стало відомо, що окупанти скинули боєприпас з дрону прямо на працівника поліції.

«Вчора вранці російські війська вчергове завдали авіаційний удар в районі Одрадокам’янки.

Окупанти скинули боєприпас з дрону на працівників поліції у Садовому, які в той час прибули на виклик громадян та працювали на місці події. Внаслідок вибуху постраждав 20-річний поліцейський, у нього контузія та уламкові поранення, службовий автомобіль отримав механічні пошкодження, також пораненого 56-річного місцевого жителя, у нього вогнепальні рани плеча та стегна», - розповідали в поліції Херсонщини про цинічну атаку.

На щастя, обійшлося без жертв.

Тим часом українські захисники продовжують вибивати ворога на лівобережжі Херсонщини.

За словами керівниці пресцентру ОК "Південь", ворог чіпляється, адже перед ним поставили таке завдання.

"Мінус 23 окупанти за минулу добу, мінус 4 їх танки, РСЗВ, станція РЕБ та один човен. Ми намагаємося позбавити ворога тих потужностей, якими він міг би захищати лівий берег", - додала вона.

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Крім того повідомлялось, що ЗСУ обрали хитру тактику.

Нагадаємо також, що окупанти змішали житлові будинки із землею.