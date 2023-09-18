І у цій кампанії є три основні цілі.

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, це виснаження російської системи ППО, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників, завдання шкоди військовим виробничим об'єктам.

Як приклад - нещодавній удар по заводу з виробництва ракетного палива в Тверській області.

В інтерв'ю The Economist начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що одна з цілей запуску безпілотників - посіяти занепокоєння серед населення і порушити нормальні економічні процеси всередині Росії.

Так, вже майже щоденним явищем стало закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві.

«Безпілотники не мають страху. Їх не шкода» - підкреслив Буданов, впевнений, що вони полегшать операції зі звільнення територій України.

Також в інтерв’ю Буданов заявив, що Україна буде діяти за принципом стримування та відплати, щоб протистояти очікуваній зимовій кампанії ракетних і безпілотних ударів росії по інфраструктурі.

Нагадаємо, 17 вересня росіяни заявили про чергову атаку на стратегічний аеродром "Шайковка".

Російські ЗМІ вже традиційно звинуватили в атаці на аеродром у Калузькій області Україну. А також запевнили, що безпілотник був збитий.

А в Орловській області РФ нібито після «атаки безпілотника» спалахнула нафтобаза. Повідомлялось, що «після детонування дрону сталося займання резервуару із паливом».

Крім того, влада РФ заявляла про «збиття дронів» біля Москви. У московських аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Внуково було скасовано шість авіарейсів, понад 30 – затримано.

Також шість безпілотників нібито було збито над узбережжями окупованого Криму.

Останні новини України:

Від будівлі залишилася лише купа цегли - наслідки нових ударів трагічні, є загиблі і поранені.

Росіяни завдали масованого ракетно-авіаційного удару.

Також повідомлялось, коли і чим може закінчитись український контрнаступ.