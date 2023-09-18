Украина начала новую массированную серию ударов дронами-камикадзе по территории России.

И у этой кампании есть три основных цели.

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, это истощение российской системы ПВО, выведение из строя военного транспорта и бомбардировщиков, причинение вреда военным производственным объектам.

В качестве примера – недавний удар по заводу по производству ракетного топлива в Тверской области.

В интервью The Economist начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что одна из целей запуска беспилотников – посеять беспокойство среди населения и нарушить нормальные экономические процессы внутри России.

Так, уже почти ежедневным явлением стало закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве.

«У беспилотников нет страха. Их не жалко», - подчеркнул Буданов, уверенный, что они облегчат операции по освобождению территорий Украины.

Также в интервью Буданов заявил, что Украина будет действовать по принципу сдерживания и возмездия, чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании ракетных и беспилотных ударов России по инфраструктуре.

Напомним, 17 сентября россияне заявили об очередной атаке на стратегический аэродром "Шайковка".

Российские СМИ уже традиционно обвинили в атаке на аэродром в Калужской области Украину. А также заверили, что беспилотник был сбит.

А в Орловской области РФ якобы после «атаки беспилотника» вспыхнула нефтебаза. Сообщалось, что после детонации дрона произошло возгорание резервуара с топливом.

Кроме того, власти РФ заявляли об «сбитии дронов» возле Москвы. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково было отменено шесть авиарейсов, более 30 – задержаны.

Также шесть беспилотников якобы были сбиты над побережьями оккупированного Крыма.

Последние новости Украины:

От здания осталась только куча кирпичей – последствия новых ударов трагичны, есть погибшие и раненые.

Россияне нанесли массированный ракетно-авиационный удар.

Также сообщалось, когда и чем может закончиться украинское контрнаступление.