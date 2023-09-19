Як повідомляє Politeka.net з посиланням на мера Львова Андрія Садового, внаслідок удару спалахнула пожежа на промисловому складі.
«Внаслідок атаки горить дах промислового складу в одному з районів Львова. Наразі відомо про одну постраждалу», - повідомляв Садовий.
Згодом стало відомо, що жінку врятували.
Також повідомляється, що з-під уламків дістали чоловіка.
«На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби. Повітряна тривога триває! Небезпека нових атак залишається!», - попередив керівник Львівської ОВА Козицький.
Також відомо пр звуки вибухів у Кривому Розі.
«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - попередив мер міста Олександр Вілкул.
Тим часом у Повітряних силах ЗС України попередили про чергову загрозу для Херсонщини:
"Повітряна тривога на Херсонщині пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації!"
ОНОВЛЕНО:
Андрій Садовий уточнив, що наразі відомо про одного постраждалого:
"Ще раз. Поки відомо лише про одного постраждалого внаслідок атаки. З-під завалів на складі у Львові сьогодні дістали хлопця 26 років.
У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу".
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