Як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМВА, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах столиці.
Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
«Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», - закликали в КМВА.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що у деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Екстренні служби працюють.
«У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці.
У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель», - уточнив Кличко.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Крім того, рятувальники гасять пожежу в Дарницькому районі.
«Є звернення до медиків», - повідомив Кличко.
У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає.
Тим часом про сильний вибух повідомляють мешканці Рівного. В частині міста зникло світло. Також потужні вибухи лунали у Харкові. В місті є «прильоти».
Також вибухи гримлять на Вінничині.
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Крім того, Politeka.net писала, що вбито поліцейського, який рятував інших і вижив після Іловайського котла.