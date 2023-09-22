Так, минулої ночі окупанти били по Нікопольщині, пише Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Окупанти цілили з важкої артилерії по районному центру, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих, але є руйнування.

Пошкоджені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди, газопровід та лінії електропередач.

На опублікованих кадрах можна побачити, що будинки буквально перетворилися на решето.

«Нині у нашій області – повітряна тривога. Залишайтеся у безпеці!», - закликають в Дніпропетровській ОДА.

Також в мережі з’явилися кадри пожежі, яка спалахнула внаслідок вечірнього ракетного удару російськими військами по Одещині.

Нагадаємо, увечері 21 вересня ворог вчергове атакував південь регіону.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Поліцейські проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки атаки та збирають докази злочину РФ.

Останні новини України:

Зросла кількість поранених після страшного удару по мирному українському місту.

Нагадаємо також про страшну пожежу, яка спалахнула в Києві - будівля майже повністю охоплема полум'ям.

Також повідомлялось, що новий удар по Україні був "експериментальним" - у чому його особливості.