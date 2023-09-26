Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, є загроза застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога зараз лунає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Також під загрозою Дніпропетровська і Запорізька області.

«Усім в укриття!», - закликають українців, які мешкають в областях, де оголошено тривогу.

Страшний вибух пролунав у місті Кривий Ріг. Його підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул:

«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет».

Мешканці повідомляють, що в одному із районів міста видно дим.

Також повідомляється про новий обстріл Херсона. Ворог обстрілює з артилерії з тимчасово окупованого лівого берега.

Після «прильотів» над Херсоном здіймається дим.

Додамо, що вночі Одещину в черговий раз атакували «Шахеди». Вибухи лунали у Рені.

«Спостерігають ще чотири над сушею й два над морем. Той, що з Орловки залітав, схоже, що приземлили», «Залишився один, зараз в районі Кілії», - повідомляли моніторингові канали про рух ворожих дронів.

Останні новини України:

Переговори восени та перемир'я - боєць ЗСУ вказав на страшні наслідки для України.

Також повідомлялося про смерть відомого українського нардепа та політика.

Вихід на межі 91-го року не означатиме кінець війни – до чого готуватися.