Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, сьогодні вранці в одному із районів міста під час руху відбулося зіткнення маршрутного таксі з електроопорою.
Після зіткнення транспортний засіб перекинувся на бік.
«В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій», - повідомили рятувальники.
Двох постраждалих перенесли до карет «швидкої».
«Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста», - повідомили в ДСНС.
Також повідомляється, що для запобігання займання маршрутного таксі надзвичайники відключили акумуляторну батарею, змили залишки паливно-мастильних матеріалів.
Причини ДТП встановлять правоохоронні органи, ведеться розслідування.
Раніше в ДСНС розповіли про ще одну серйозну надзвичайну подію - посеред ночі пожежа спалахнула в дев`ятиповерхівці в Умані.
Під час гасіння загорання вогнеборці врятували 1 особу та евакуювали 25 мешканців будинку.
За попередніми даними, причиною загорання стала необережність під час куріння.
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