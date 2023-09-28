Серйозна аварія сталася у місті Запоріжжя, в ДСНС назвали кількість поранених.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, сьогодні вранці в одному із районів міста під час руху відбулося зіткнення маршрутного таксі з електроопорою.

Після зіткнення транспортний засіб перекинувся на бік.

«В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій», - повідомили рятувальники.

Двох постраждалих перенесли до карет «швидкої».

«Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста», - повідомили в ДСНС.

Також повідомляється, що для запобігання займання маршрутного таксі надзвичайники відключили акумуляторну батарею, змили залишки паливно-мастильних матеріалів.

Причини ДТП встановлять правоохоронні органи, ведеться розслідування.

Раніше в ДСНС розповіли про ще одну серйозну надзвичайну подію - посеред ночі пожежа спалахнула в дев`ятиповерхівці в Умані.

Під час гасіння загорання вогнеборці врятували 1 особу та евакуювали 25 мешканців будинку.

За попередніми даними, причиною загорання стала необережність під час куріння.

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