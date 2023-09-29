Керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що місто росіяни атакували Миколаїв ракетою, пише Politeka.net.

«Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста», - повідомив Віталій Кім.

За словами Віталія Кіма, внаслідок атаки відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45.

Більш детальна інформація буде оприлюднена пізніше.

Також Віталій Кім розповів про наслідки атак з боку росіян минулої доби. За його словами у Миколаївському районі зранку 28 вересня ворог завдавав артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади.

На щастя, постраждалих немає.

Додамо, раніше про вибухи вночі повідомляли мешканці Миколаєва. За їхніми словами, було дуже гучно і страшно.

Також стало відомо про нові атаки на Дніпропетровщину - вночі ворог бив по двох районах області.

Минулося без загиблих і постраждалих, але є руйнування.

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Також повідомлялось, що фото після нового авіабомбардування нагадують кадри з фільму жахів.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни вдарили новою гібрідною ракетою – куди влучили.