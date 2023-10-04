Російські загарбники за минулу добу завдали по Україні більше ста авіаційних ударів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби відбулося 43 бойових зіткнень.

Ворог вцілому завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Крім того, росіяни завдали чергового удару по Україні крилатою ракетою «Іскандер-К» та 31 ударним БпЛА типу “Shahed-136/131”.

«Нашою протиповітряною обороною знищено 1 крилату ракету «Іскандер-К» та 29 ворожих "шахеди", - нагадали в Генштабі про успіщну роботу ППО.

Внаслідок цих російських атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також зазначається, що від авіаційних ударів здригнулися населені пункти Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей.

Під жорстоким артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Додамо, що вночі ворог атакував Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровщини з артилерії.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, господарську споруду та лінії електропередачі. На щастя, люди залишилися неушкодженими.

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