Стали відомі наслідки нового ракетного удару, який окупанти нанесли по Харківській області.

Як повідомили в Харківській ОДА, ракетний удар було нанесено минулої ночі.

«Близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300) по смт Печеніги Чугуївського району, зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено 2 будинки, сталися пожежі», - йдеться в повідомленні.

Крім того, близько 3:00 ворог обстріляв с. Гороховатка Ізюмського району.

«Сталася лісова пожежа на площі 500 м кв», - розповіли в Харківській ОДА.

Також повідомляється, що минулої доби під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Є наслідки. Так, у Вовчанську пошкоджено будинок, сталася пожежа. У смт Козача Лопань артилерійським обстрілом пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль. Через обстріл околиць с. Глибоке Харківського району, горіла трава у полі.

Окрім безжальних атак, росіяни не залишають спроб захопити ще більше українських територій.

«Минулої доби російські війська спробували піти в наступ в районі північніше Зибиного Чугуївського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами», - повідомили в ОДА.

С-300 — сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії.

Система призначена для боротьби з літаками стратегічної й тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивної радіопротидії.

У війні проти України окупанти використовують С-300 і для ударів по наземних цілях.

Останні новини України:

Віталій Кім терміново повідомив про наслідки нових атак.

Також повідомлялось про новий нічний терор міст України - не всі "Шахеди" вдалося збити, куди цілив ворог.

Також повідомлялось, чому Кримський міст досі стоїть - є дві причини.