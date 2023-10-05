Масштабна автокатастрофа сталася у Київській області, в поліції повідомили перші подробиці.

Як розповіли в поліції Київської області, поліцейські документують ДТП за участі трьох автомобілів.

«На Білоцерківщині сталось зіткнення одразу трьох легковиків. В результаті аварії з травмами до лікарень шпиталізували трьох потерпілих», - повідомили поліцейські.

Водіїв вкотре закликають дотримуватись ПДР та бути уважними за кермом.

«Пам'ятайте, дорога помилок не пробачає!», - підкреслюють правоохоронці.

Судячи з опублікованих кадрів, аварія сталася досить серйозною. Частини авто розкидало дорогою.

Додамо, що тим часом поліцейські Київської області перевіряють інформацію щодо можливої загрози у закладах освіти.

Зазначається, що сьогодні, 5 жовтня, на електронні адреси шкіл надійшов анонімний лист про ймовірну небезпеку в навчальних закладах.

Відомо, що всіх дітей та персонал терміново евакуйовано. Правоохоронці проводять перевірку закладів та навколишньої території.

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