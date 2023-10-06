Як повідомляє Politeka.net з посиланням на мера Харкова, під завалами будинку знайшли тіло дитини.

«Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль - мертвою. Співчуття батькам і рідним», - йдеться у повідомленні.

Російські нелюди атакували Харків зранку 6 жовтня. Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку.

Повідомлялось, що під завалами може бути дитина - рятівники намагалися якнайшвидше розібрати їх.

«Загалом постраждалих на даний момент троє, усі в легкій формі, посічені склом», - повідомляв мер Харкова Ігор Терехов.

Тим часом знову лунає повітряна тривога.

Повітряна тривога охопила Полтавщину та Харківщину і поширилась на Черкаську і Кіровоградська області.

"Ракетна небезпека!", - попередили в Повітряних Силах ЗС України.

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У Харківській ОДА розповіли, що загиблій дитині було 10 років.

«Під завалами знайшли дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув. Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина. На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали», - йдеться в повідомленні.

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