Розбір завалів триває, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.
Також триває ретельний огляд місця.
«Сьогодні було знайдено ще фрагменти тіла. Наразі триває ідентифікація», - повідомили в ОДА.
На місце трагедії в селі люди несуть квіти, лампадки, м’які іграшки.
По кафе-магазину в селі Грозв Куп’янського району росіяни вдарили ракетою «Іскандер». Жертвами жахливої атаки стали 52 людини.
«В лікарнях наразі перебувають 6 постраждалих. Вони мають складні поранення, медики роблять усе необхідне, щоб їм допомогти», - розповіли в ОДА Харківської області.
Росіяни вдарили по кафе ракетою у той момент, коли там прощалися із загиблим захисником Андрієм Козирем, якого було захоронено на Дніпропетровщині.
Поминки організував його син Денис. Перед початком війни чоловіки разом перебували у Польщі, але в перші дні приїхали до Львова та прийшли до військкомату.
Андрій Козир загинув, отримавши поранення в шию і був похований на Дніпропетровщині. Згодом син, який звільнився за станом здоров’я, вирышив перепоховати батька.
На поминках зібралися близько 60 людей. Майже всі вони загинули. Серед жертв, зокрема, Денис з молодою дружиною, його дідусь, бабуся та мати дружини.
Також жертвою страшного удару став 8-річний хлопчик.
У Харківській області оголошена триденна жалоба — 6-8 жовтня.
«Однією ракетою похоронили все село. Тепер в кожному дворі буде одразу стояти не одна труна, а п'ять, три труни. Нас остались одиниці тут», - розповідають мешканці села Гроза.
Кількість жертв може зрости - троє людей вважаються зниклими безвісти.
Додамо, що ООН направила групу експертів у селище Гроза після ракетної атаки росіян
Експерти поспілкуються з мешканцями та постраждалими, а також зберуть більше інформації про обстріл.
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Також повідомлялося, чому Кримський міст і досі стоїть – є дві причини.
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни знищують ще одне українське місто.