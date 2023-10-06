На місці влучання російської ракети у селі Гроза продовжують працювати рятувальники та правоохоронці.

Розбір завалів триває, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Також триває ретельний огляд місця.

«Сьогодні було знайдено ще фрагменти тіла. Наразі триває ідентифікація», - повідомили в ОДА.

На місце трагедії в селі люди несуть квіти, лампадки, м’які іграшки.

По кафе-магазину в селі Грозв Куп’янського району росіяни вдарили ракетою «Іскандер». Жертвами жахливої атаки стали 52 людини.

«В лікарнях наразі перебувають 6 постраждалих. Вони мають складні поранення, медики роблять усе необхідне, щоб їм допомогти», - розповіли в ОДА Харківської області.

Росіяни вдарили по кафе ракетою у той момент, коли там прощалися із загиблим захисником Андрієм Козирем, якого було захоронено на Дніпропетровщині.

Поминки організував його син Денис. Перед початком війни чоловіки разом перебували у Польщі, але в перші дні приїхали до Львова та прийшли до військкомату.

Андрій Козир загинув, отримавши поранення в шию і був похований на Дніпропетровщині. Згодом син, який звільнився за станом здоров’я, вирышив перепоховати батька.

На поминках зібралися близько 60 людей. Майже всі вони загинули. Серед жертв, зокрема, Денис з молодою дружиною, його дідусь, бабуся та мати дружини.

Також жертвою страшного удару став 8-річний хлопчик.

У Харківській області оголошена триденна жалоба — 6-8 жовтня.

«Однією ракетою похоронили все село. Тепер в кожному дворі буде одразу стояти не одна труна, а п'ять, три труни. Нас остались одиниці тут», - розповідають мешканці села Гроза.

Кількість жертв може зрости - троє людей вважаються зниклими безвісти.

Додамо, що ООН направила групу експертів у селище Гроза після ракетної атаки росіян

Експерти поспілкуються з мешканцями та постраждалими, а також зберуть більше інформації про обстріл.

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Крім того, Politeka.net писала, що росіяни знищують ще одне українське місто.