Підготовлений контракт по транзиту російського газу через Україну не можна назвати «зрадою»

Як повідомляє Politeka, про це в інтерв'ю Politeka-online розповіла народний депутат минулого скликання Надія Савченко. Коментуючи новий договір між «Нафтогазом» і «Газпромом», вона підкреслила, що він не буде провальним навіть якщо Україна дійсно відмовиться від позову до Росії на 12 мільярдів доларів (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Савченко зазначила, що втрати України від відсутності транзиту газу набагато перевищили б суму цього позову.

«Немає «зради» без «перемоги» у даному випадку. Якби ми подали позов на 12 млрд і виграли його – візьмемо кращий варіант – при цьому зрозуміло, що у нас би не було ніякого контракту на транзит. Наприклад, заблокували б його, возили як завгодно, або Росія здалася і США ввозили свій скраплений газ і раділи перемозі…», - розмірковує екс-нардеп.

Вона зазначила, що за підрахунками експертів Україна втрачає через відсутність транзиту газу 3 мільярди доларів на рік.

«5 років…12 мільярдів…Це перекриває. Звичайно, ми могли б отримати і транзит, і 12 мільярдів, але я сумніваюся, що нам би аж так пощастило», - додала Савченко.

У зв'язку з цим вона зазначила, що не вважає підписання газового контракту невдалим кроком для нашої країни. У той же час екс-нардеп підкреслила важливість подальшого відстоювання інтересів України у протистоянні з Росією.

Відзначимо, що раніше виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що українська сторона готова відкликати новий позов на 12 млрд доларів в Стокгольмському арбітражі до російського «Газпрому», у разі укладення нового контракту на транзит газу.

Раніше ми писали про те, що Україна зникне до 2023 року, якщо влада ухвалить законопроект про продаж сільськогосподарських земель країни. Таку заяву зробила колишня депутатка Верховної Ради Надія Савченко.

На її думку, що треба подискутувати з українською владою за цим законом і боротися, інакше нібито «буде пізно».



Нагадаємо, Савченко зробила передбачення і назвала рік зникнення України.

Як повідомляла Politeka, Савченко порівняла стару Раду з новою і розповіла про майно депутатів.

Також Politeka писала, що Савченко знайшла роботу в несподіваному місці.