Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький повідомив, як повернути Донбас

Зараз в українській армії існує пострадянська система. Про це Білецький заявив під час інтерв'ю телеведучому Андрію Пальчевському на каналі Politeka On-line. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, за словами лідера "Нацкорпуса", в армії катастрофічні підготовка, логістика і професіоналізм. У відповідь Пальчевський підтримав інтерв'юйованого. Останній також зазначив, що українська армія не готова і одне обмундирування не рятує ситуацію.

Білецький впевнений - щоб поміняти армію потрібні глибинні внутрішні реформи.

Крім того, президенту Володимиру Зеленському треба відкрито заявити українцям про важкий час, тривалістю ще на п'ять-шість років.

У першу чергу потрібно зайнятися економічними питаннями. Багато країн мають розвинену економіку під час військових конфліктів.

Білецький впевнений, що потрібно припинити "накачувати" країну соціальними темами, адже це великі витрати.

"Може, і дипломатичними речами Донбас можна повернути, з Кримом ж буде однозначно складніше. Там в дипломатії я сильно сумніваюся", - зазначив Білецький.

Рейтинги Зеленського ростуть після заяв про швидке припинення війни, якщо цього не відбудеться, то нинішнього президента чекає доля Петра Порошенка.

Нагадаємо, Андрій Білецький і Давид Арахамія зчепилися під стінами Верховної Ради на тлі мітингу. Інцидент стався кілька днів тому.

У мітингу брав активну участь «Національний корпус». Коли до протестуючих вийшов голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, між ним і Билецьким сталася суперечка.

Так, лідер «Нацкорпуса» звинуватив нардепа в розгоні протестуючих за допомогою поліції, на що Арахамія заявив, що глава МВС Арсен Аваков впливає на «Національний корпус».

Раніше повідомлялося, що у ході мітингу Білецький підкреслив - на кону стоїть продаж землі, тобто «останнього ресурсу, який значною мірою належить українцям і українській державі».

Нагадаємо, Білецький попередив Зеленського про фатальну помилку.

Як повідомляла Politeka, Білецький терміново звернувся до українців з-за ситуації на Донбасі.

Також Politeka писала, що Андрій Білецький розкрив правду про Золоте-4: «Люди без хліба, швидка не приїжджає…».