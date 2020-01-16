Некомпетентні чиновники, які своїми рішеннями завдають шкоди економіці і державі, повинні відповідати по всій суворості закону

Таку думку в ефірі Politeka-online озвучив лідер «Європейської партії України» Микола Катеринчук. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.

За його словами, економіку України гальмують не тільки корупційні рішення, на яких певні люди заробляють колосальні гроші, але і рішення, ухвалені некомпетентними або, простіше кажучи, дурними людьми, які, при всьому при цьому, отримують величезні зарплати.

«Ось є в Кримінальному кодексі класні статті: заподіяння шкоди державі, ухвалення рішення, невжиття жодних рішень, бездіяльність. І от якщо включиться цей процес (відповідальності), то мені здається, що тим людям, які думають, що він після технікуму може керувати Одеським припортовим заводом, а якщо він вибухне там, то він тричі подумає. Так, він, можливо, не корупціонер, чесна людина, і зарплати в п'ять тисяч доларів йому, напевно, вистачить, але якщо він своїми діями завдасть шкоди, то його потрібно притягувати до відповідальності», – впевнений гість студії.

Катеринчук зазначив, що дуже хотів би, щоб за чиновниками, у яких сотні тисяч зарплати, ходили по п'ятах прокурори і фіксували, що вони і роблять, які і на чию користь ухвалюють рішення, і в разі чого притягували до відповідальності.

«Щоб вони не думали, що зараз відмиють тут гроші для «соросят» й інших там, що вони продадуть ринок, все продадуть, і безвідповідально кудись поїдуть. Сидітимуть усі! Ця влада – вона теж не на 100%», – пояснив політик.

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