Варіант обговорюється не тільки фракцією, але і президентом

Депутат від партії Слуга Народу Андрій Холодів розповів про складнощі прийняття закону про продаж землі

Свій коментар він дав в інтерв'ю Politeka Online. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, українців варто було б проінформувати про дуже важливих законопроектах.

"Потрібно пояснити їм вигоди, які вони реально отримають від прийняття цього законопроекту. Я не за те, щоб такими швидкими темпами закон був прийнятий. Всередині фракції ми ведемо гарячу дискусію. Початковий варіант, який був запропонований, і той, що є зараз і президентом і фракцією гаряче обговорюється", - зазначив він.

Крім того нардеп підкреслив, що в підсумку вони прийдуть до варіанту, за яким українець зможе виграти при продажу землі, але для цього потрібен час і розуміння суспільства.

Раніше Андрій Пальчевський розповів, як Володимир Зеленський повинен надійти з відкриттям ринку землі.

"Він повинен накласти вето на всю цю белеберду з продажем землі навіть незважаючи на те, що був сам ініціатором. Ви знаєте, як люди люблять, коли визнають свої помилки? Навіть Янукович, коли визнав, що сидів у в'язниці", - зазначив він.

Він підкреслив, що думка народу Зеленському аж ніяк не чуже.

"Будь-який керівник країни, яким би "впертым і клятым" він не був, ти повинен залишити думка для свого власного народу.", - вважає Пальчевський.



