Візит президента Володимира Зеленського в Давос був правильним, оскільки зброєю останнього десятиліття є презентизм

Про це в ефірі Politeka On-line розповів економіст Олександр Савченко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Це дуже важливі візити. Однією з тенденцій останнього десятиліття є таке явище, як презентизм. Тобто, не важливо, що є насправді. Важливо - як це презентувати. І наш президент, по суті, великий майстер презентувати як економічні, так і політичні моменти. При цьому, він правильно робить. Творчо. І цим треба користуватися. Це зброя останнього десятиліття", - зазначив він.

Савченко стверджує, що сьогодні ті, хто не володіють таким навиком, як презентизм знаходяться у програшному становищі.

"Трамп такий же. По суті, Давос - це тусовка, яка дає можливість лідерам бізнесу і фінансів зустрінеться з політичними лідерами. Там можна зустріти Трампа, Зеленського, голову якоїсь великої корпорації. І задається тон, драйв, що зараз на порядку денному. І цим треба користуватися. Звичайно, деякі заяви наших лідерів не дуже підготовлені. Але для таких форумів - це не важливо. Важливо, щоб пішла інформаційна хвиля за кордоном. Мало хто зрозуміє, чи це правда на 100%, чи ні", - уточнив він.

Головним у цьому питанні, на думку Савченка, є наявність серед топ-країн України.

"Не тільки з-за скандалів, а й через презентації економічні і політичні. Туди не треба їхати простим депутатам і журналістам. Там нема чого робити. Вони зайві на цьому святі життя. Просто, хтось оплачує великі кошти", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, під час зустрічі з головою МВФ Кристалиной Георгієвої Володимир Зеленський представив главу Мінфіну Оксану Маркарову як нового прем'єр-міністра.

Журналісти посилаються на джерела в телеграм, які знайомі з ходом зустрічі.

За наявною інформацією, уряд Олексія Гончарука нібито буде відправлено у відставку з-за провальної економічної і соціальної політики. В Офісі Зленеского вважають, що тема конфлікту з Росією в 2020 році буде втрачати актуальність, в той час як основна увага українців прикута до результатів в економіці.

У зв'язку з цим Зеленський і Богдан погодилися з думкою МВФ про те, що оптимальним кандидатом на посаду прем'єр-міністра є глава Мінфіну Оксана Маркарова. Останнім часом її відомству вдалося значно знизити ставки за запозиченнями.

Нагадаємо, Гончарук після образ перейшов до шантажу Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.

Також Politeka писала, що Гончарук обвів українців навколо пальця, відставки не буде.