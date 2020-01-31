Скандальна заява Майка Помпео може зіграти на руку Україні

Нещодавно під час інтерв'ю для National Public Radio державний секретар США Майк Помпео фактично образив журналістку Мері Келлі з питань по Байдену і Йованович, а пізніше заявив, що Вашингтону взагалі "не цікаві проблеми Києва".

Як повідомляє Politeka.net, політолог Володимир Фесенко прокоментував для Politeka on-line скандальне інтерв'ю Помпео (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Це був вільний переклад. Його слова можна перевести як: "Кого хвилює ця Україна?". Крім того, більшість американців не можуть знайти Україну, не лише на карті, а просто перепитують: "Де це?". Тому для простих американців це так, як сказав Помпео. Тому, коли ми говоримо про інцидент з Помпео, то не потрібно ніяк на це реагувати", - висловився політолог.

Він додав, що не варто реагувати, адже це неофіційне заяву, не публічне, це лише емоційна мова політика поза ефіром.

"А для порівняння скажу, що були набагато більш образливі висловлювання Трампа в статусі кандидата в президенти з приводу Криму, так і з приводу України і Росії. Були також не коректні висловлювання, коли він був у статусі президента. Правда теж не офіційні. Так от, ми тоді взагалі не реагували і це правильна позиція", - нагадав Володимир Фесенко.

За його словами, необхідно реагувати лише в тому випадку, коли це офіційні заяви, які ображають Україну і державні символи.

"Як приклад наведу, символ тризуба, який внесли в посібник для поліцейських в Велибританії, як екстремістської символіки. Наше посольство відразу відреагувало і його зняли з посібника. Або ж, коли Крим згадують, як частину РФ. Тоді на це необхідно реагувати. А в даному випадку не потрібно", - розповідь експерт.

Він також додав, що цей інцидент навіть зіграє на руку Україні, адже в Києві Помпео обов'язково підтримає Україну. Тому заяви будуть підкреслені емоційною складовою.

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