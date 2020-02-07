Український політик, голова партії «Рідна країна» Микола Томенко прокоментував події у Верховній Раді, які відбулися 6 лютого. Мова йде про блокування президії головою партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко, а також численні сутички між нардепами під час обговорення правок до закону про ринок землі.

Про мету цього політичного шоу він розповів у студії Politeka Online. (Щоб подивитися відео – проскрольте вниз).

«Це боротьба перш за все за електорат, не за Україну точно. Точніше, є група серйозних політиків, які мусять реалізувати свої зобов’язання перед тими, хто інвестував в них на виборчій кампанії. А ті, хто інвестував, були зацікавленні у повному відкритті ринку. Перш за все, для транснаціональних компаній, для серйозних гравців. Точно не для фермерів та середнього і малого бізнесу. І, умовно кажучи, бачимо опозицію за електорат. Коли я чую, як Рабінович з Медведчуком кажуть, що віддадуть життя за українську землю, а тут Тимошенко каже, що готова проливати кров за землю. Мені здається, що це сумно для України», - зазначив політик.

Він запропонував запитати у команди Володимира Зеленського, яка базова модель ринку землі на виході: датська, німецька, польська тощо. За словами Томенка, вони цього не знають.

«У них зараз задача набрати 226 голосів. Без «Голосу» вони зараз не можуть їх набрати, оскільки люди Коломойського навряд чи будуть за це голосувати. Є у них ресурс 5-7 осіб з позафракційних депутатів. Якщо їм запропонують щось із бюджету або якусь посаду, вони проголосують. Але цього мало. Тому потрібна фракція «Голосу». Вони зараз спеціально йдуть по такому шляху, що дві-три правки команди Вакарчука-Пінчука врахують, і це дасть підстави «Голосу» сказати, що вони принципово вплинули на рішення», - пояснює Микола Томенко.

Політик додав, що ніякого принципового значення ці правки не мають.

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