Україні необхідно терміново міняти прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, на людину, яка буде розуміти процеси виробництва

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів український журналіст, блогер і депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський в інтерв'ю для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що базою економіки України є промисловість. Зараз залишився агробізнес, у якому насправді переробна промисловість. І переробка у нас в початковому стані, адже ми пшеницю продаємо на експорт, а готової продукції на жаль немає. Тому новий прем'єр, повинен розбиратися саме в питанні промисловості.

"Тому нам потрібна людина, яка може будувати продовольчі ланцюжка. Це не Тимошенко. Не Хорошковський. Це повинен бути промисловець, людина, яка розуміє, що і як відбувається, як працює система, як працюють заводи і що потрібно давати людям, щоб вони залишалися в Україні та створювали тут робочі місця", - заявив експерт.

Крім того, він зазначив, що Україні потрібен такий прем'єр, який буде крутити важелями, а не розбиратися в політиці.

"Ось, що зараз відбувається в міністерствах. Там просто хаос. Сьогоднішній Кабмін - це просто хаос. Випадкові люди, які бігають з кабінету в кабінет. Тому потрібен керівник, який розуміє процес. Я думаю, що потрібно знайти директорів заводів, які розуміють, як будувати, як робити бізнес. Їх можна знайти, ось тільки ми чомусь обираємо слайдики", - зазначив Дубинський.

На його думку, майбутній прем'єр повинен працювати на Україну, а не "на дядю".

"Адже зараз ми просуваємося не туди з економічної точки зору. І рішення, які зараз приймаються, будуть вести до ще більшого розрухи. Відсутність трудового кодексу і захисту працівників призведе до того, що люди опиняться на вулиці і будуть змушені шукати роботу за кордоном. Ми йдемо туди, де немає місця людським соціальним цінностям", - підсумував Дубінський.

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