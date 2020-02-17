Поведінка експрезидента України Петра Порошенка в Мюнхені говорить про те, що ми маємо справу з, практично, саботажем

Про це в ефірі Politeka On-line розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Макс Бужанський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Давайте відразу визначимося, яку громадськість ми маємо на увазі. Вона у нас дуже не однорідна. Є 73% виборців, які підтримали президента України. Які щиро чекають, що у нього все вийде. І процеси реінтеграції Донбасу почнуться. Є 8% виборців Петра Порошенка. Це такий смішний чоловічок, який бігав і хапав за руку на Мюнхенській конференції, як герой фільму "12 стільців". Вони зайняли позицію практично саботажників. У їх інтересах - будь-які невдачі, які вони використовують для своєї пропаганди», - зазначив він.

У той же час Бужанський уточнив, що справжнє ставлення Порошенка до українців простежується по поведінці його оточення.

«Як вони реально ставляться до процесів - ми всі чули і читали заяву пана Бірюкова на адресу збройних сил України, які голосували за Зеленського. Це 18 тисяч осіб. Я не пам'ятаю більше ні кого, хто, таким чином, дозволяв собі висловлюватися на адресу бійців. При цьому партія "Європейська солідарність" це ніяк не прокоментувала», - підкреслив він.

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