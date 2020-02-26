Сергій Тігіпко може стати наступним прем'єр-міністром України



Таку думку в інтерв'ю Politeka online висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).



За його словами, справа навіть не в кандидатурі майбутнього прем'єра, а в самій відставці теперішнього.

"Суспільство готують до цієї події. Якщо раніше в ЗМІ з'являлася інформація про можливе призначення Арсена Авакова на посаду прем'єра, то зараз цього немає. Зараз ми бачимо дві фігури: Тігіпко, і Хорошковський. Я думаю, що готується сценарій, за яким, Гончарук подасть у відставку", - вважає він.

Також Снєгірьов зазначив, що кандидатура Тігіпка найбільш компромісна.

"Тігіпко не був задіяний ні в яких схемах. До останнього часу був непублічним, його сприймають як технократа. Але наскільки ця фігура буде реалістичної - тут багато питань. Але на даний момент, він влаштовує всіх гравців", - резюмував експерт.

Раніше Андрій Пальчевський висловив думку, що ймовірність того, що новим прем'єром України стане Тігіпко – дуже велика.

Також він додав, що Україна виграє від такого повороту. При цьому він зазначив, що Володимир Зеленський навряд чи зніме з посад найбільш токсичних особистостей.

Також ми повідомляли, що довіра громадян до уряду Гончарука опускається до неминучого нуля. Так, згідно з даними соцопитувань, прем'єру особисто довіряють лише 6%. Його окремі дії підтримують 29,5%, а не підтримують понад 50%.

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