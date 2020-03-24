Уряд України не вживає жодних кроків для поліпшення життя українців на карантині

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив аналітик Дмитро Снєгірьов для Politeka on-line. Крім того, він розповів чи готова Україна підтримати своїх громадян під час карантину (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, Кабмін не виконує обов'язків, які були на нього покладені ще 17 березня.

"Ніяких кроків уряд не зробив. Більше того, я хотів би зазначити, що 17 березня уряд прийняв рішення про те, що на Кабмін була покладена відповідальність за моніторинг і ціноутворення у продовольчих магазинах і гіпермаркетах. Вони повинні були зробити всі умови для створення комфортних умов для українців при карантині. Але нічого не зробили", - зауважив експерт.

Він вказав, що зараз склалася така ситуація, що ціни на продукти постійно зростають. Особливо це стосується соціальних продуктів і борщового набору - причому там йде мова про підвищення вартості на 10-40%.

"Кабмін кожні два дні повинен проводити моніторинг цін і наявність медичних масок і ліків. Але це не виконується, але чому, адже держава взяла на себе цю відповідальність? Кабмін саботує ті рішення, які б дозволили українцям заробити гроші під час карантину", - резюмував експерт, вказавши на те, що Кабмін Шмигаля абсолютно не справляється зі своїми обов'язками.

Нагадаємо, Холодов розповів, як держава може підтримати бізнес та українців на карантині.

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