Зараз таке положення справ може зіграти на руку Україні

Президент України Володимир Зеленський зараз зводить спілкування з олігархами до максимуму, забуваючи, що повинен боротися з великим бізнесом

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив економіст Андрій Новак для журналістів Politeka on-line. Крім того, він прокоментував тісне спілкування президента України Володимира Зеленського з низкою олігархів (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На думку економіста, на сьогоднішній день немає нічого поганого в тому, що Володимир Зеленський оточений олігархами. Зараз таке положення справ може зіграти на руку Україні, адже пандемія коронавіруса розвивається, а олігархи мають гроші в кишенях, за які вони можуть придбати необхідне обладнання.

"Розмови з найбагатшими людьми країни зараз дійсно необхідні. Адже навіть допомога, наприклад, медична, купівля тих же тестів, апаратів для вентиляції легенів, тих же масок, в момент карантину дуже необхідний. Зараз дуже потрібна допомога бізнесменів, які можуть дозволити собі купити дороге медичне обладнання, адже покрити всі витрати на це державний бюджет не в змозі", - зазначив експерт.

Крім того, він зазначив, що зараз вдалий момент для парламенту і президента України Володимира Зеленського поставити на місце великий бізнес, адже він тричі заробляє на українцях.

"Перше - це використання офшорних схем, тобто не виплата податків до бюджету України. Друге - це курс валют, який постійно штучно змінюється. Третє - відшкодування ПДВ експортерам за те, що вони продають сировину. Зараз саме час українській владі зупинити ці схеми, адже вони злочинні і заганяють Україну у вічну яму", - резюмував експерт.

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