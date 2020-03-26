Режим надзвичайного стану через коронавірус може повністю змінити життя в Україні, тому неясно чи піде на це парламент

Як повідомляє Politeka.net, таку думку в інтерв'ю для Politeka on-line озвучив політичний аналітик Андрій Вігірінський (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, ходить думка, що надзвичайний стан дозволить узурпувати владу в Україні, тому його не можна вводити.

"Я чув думку, що надзвичайний стан дозволить узурпувати владу. Покажіть мені політичну силу або лідера в нашій країні, який здатен узурприровать влада в Україні. Покажіть мені таку людину, який би нагадував Ердогана або Путіна. Немає таких людей, які б хотіли узурпувати владу в Україні. Ніхто не захоче утримувати Україну під час пандемії та епідемії, а також економічного спаду", - зазначив експерт.

Крім того, Вігірінський нагадав, що надзвичайний стан передбачає запровадження механізмів, які дещо ущімлять права громадян України.

"Ось Рада проголосує за НП і введе комендантський час, а люди будуть і далі ходити по вулицях, наплювавши на правила. Хто буде їх ловити і зупиняти? Куди їх будуть відправляти в свої будинки або до в'язниці? Я не бачу в нашій країні ні механізмів, ні політичної волі, щоб таке зробити. Це не популярний крок, який викличе соціальне невдоволення", - резюмував Вигиринский.

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