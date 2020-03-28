Надзвичайний стан буде набагато гірше, ніж надзвичайна ситуація

Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко дав інтерв'ю Politeka On-line. Він розповів, що радий введення в Україні режиму НС. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

"З формальної точки зору, я вважаю рішення правильним, так як це зупинило дискусію, яка тривала в української влади впродовж двох останніх тижнів про необхідність введення Надзвичайного стану. Два слова нагадаю нашим глядачам, що є істотні відмінності між Надзвичайною ситуацією і Надзвичайним становищем", - сказав Микола Томенко.

Лідер партії зазначив, що надзвичайна ситуація дає можливість побудувати вертикаль влади:

"Надзвичайна ситуація випливає з відповідної документації, зокрема кодексу цивільного захисту населення, і передбачає відповідні процедури пов'язані з тим, щоб вибудувати вертикаль влади від уряду (відповідальної особи) до територіальним громадам, тим людям, які відповідають за боротьбу або вірусної, або інший епідеміологічної загрозою".

Томенко додав, що між надзвичайним становищем і військовим становищем різниці майже немає. Влади зможуть забирати у людей майно і забороняти ЗМІ говорити.

"Надзвичайний стан передбачає фактично Військове становище, яке дає можливість владі робити які завгодно дії не погоджуючи або не прив'язуючись до законодавства. Наприклад: забирати речі, автомобілі, майно, обмежувати діяльність засобів масової інформації або політичної партії і т. д", - підсумував лідер партії "Рідна країна".

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