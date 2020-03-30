Президент України Володимир Зеленський відправив нашу країну до краю прірви

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив український психіатр, колишній політв'язень і громадський діяч Семен Глузман. Він також пояснив, яка помилка президента може коштувати Україні величезних втрат (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"У нас дуже спотворена Конституція, адже в Україні головний президент і його оточення. І на мій погляд, спілкуючись з людьми, які знають Зеленського та його оточення, у мене зміцніло враження, що його трагедія, а значить і трагедія України в тому, що він не вміє підбирати людей. Він обирав людей, які були з ними у "95 Кварталі", вибачте, звичайно, але Україна більше і ширше, ніж "95 Квартал", - зазначив Глузман, додавши, що в цьому криється головна слабкість президента.

На його думку, особливо це видно по Міністерству охорони здоров'я, де необхідно дуже сильно працювати, щоб уберегти здоров'я і життя українських громадян. так І з іншими міністерствами, туди ставлять людей, які нічого не тямлять ні в економіці, ні в чомусь ще.

"Якщо людина нічого не розуміє в охороні здоров'я, то навіщо її призначати в міністерство, яке цим займається. Так, там є молоді люди, які добре виконують свої обов'язки, але ж один у полі не воїн", - заявив Глузман.

Він пояснив, що фатальна помилка Зеленського невміння підібрати потрібні кадри може дуже погано закінчитися для України, а країна вже і так "знаходиться на краю прірви". За його словами, Путін уже зробив свою брудну справу, а нову трагедію несуть люди, які не знають, як керувати Україною, тому її доля опинилася на кону.

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