Володимира Зеленського насильно виженуть з поста президента, якщо він вчасно не схаменеться

Такий прогноз в ефірі Politeka Online заявив аналітик Володимир Стус (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Він підкреслив, що Україна досі залишається дуже корумпованою країною, при цьому корупція процвітає у вищих ешелонах влади. У чинного президента немає можливості перечекати каденцію, не діючи, як це зробили його попередники.

"В умовах загострення ситуації Зеленський не може продовжувати просто тягнути, як робили всі інші, до завершення терміну. Як тягнув Ющенко, як тягнув Порошенко. Ситуація загострюється. Або його зметуть черговим Майданом за підтримки Заходу, або він сам різко змінить курс і почне робити хоч щось з того, що обіцяв"

Експерт вважає, що Володимир Зеленський не захоче добровільно піти у відставку ні при яких умовах. За словами Володимира Стуса, чинного президента можна змістити тільки через протест.

"А добровільно він не піде. Якщо не буде варіантів - він піде тільки під тиском Майдану і Заходу... Це не та посада, з якої йдуть добровільно".

Аналітик упевнений, що Зеленського є шанс залишитися, якщо він почне виконувати свої передвиборчі обіцянки. Зокрема, деолігархізацію України.

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