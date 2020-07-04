Президент України Володимир Зеленський йде шляхом свого скандального попередника, оскільки оточив себе не тими людьми

Про це в ефірі Politeka On-line заявив політолог Юрій Романенко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Ось це віртуальний світ, який вони побудували собі, знаходження в цьому віртуальному коконі, воно для них представляє таку ж небезпеку, як для Януковича і Порошенко у свій час», - зазначив він.

У свій час, стверджує Романенко, Порошенко потрапив в аналогічну ситуацію, яку створив сам.

«Порошенко теж у свій час опинився в коконі, який сам же надув. І Янукович туди ж, в Межигірському коконі виявився, коли надавався утіх життя, а все управління віддав на відкуп молодшим реформаторам і Саші-стоматолога. По факту, все закінчилося кров'ю і тим, чим закінчилося», - підкреслив він.

Причиною цього політолог вважає оточення Зеленського, яка підібрана неправильно.

«Зеленський зараз в коконі. Він приймає рішення сам. Якщо ти президент, то ти повинен оточувати себе, в тому числі, і незручними людьми. З якими тобі некомфортно. Які можуть тобі грубити й так далі. Таких у команді Зеленського немає», - уточнив він.

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