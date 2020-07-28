Українські депутати мають отримувати гідну оплату праці, але в ситуації, що склалася в країні скарги на зарплату недоречні

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен в інтерв'ю Politeka online. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Коментуючи заяву Галини Третьякової про маленьку зарплату він зазначив:

"Говорити про те, що 42 тисячі тобі мало, особливо в цей складний період, коли багато людей втратили роботу - це необдуманий вчинок", - вважає він.

У той же час експерт упевнений, що зарплата нардепів повинна бути гідною, оскільки від них залежить майбутнє країни.

"Уявіть собі, з бізнесу приходить серйозний юрист, який розуміє суть законопроектів і вміє їх писати. На ринку такі фахівці повинні отримувати від 3 до 5 тисяч доларів. Яка у нього мотивація йти на 1,5 тисячі йти працювати в Раду? Чим заманити таких фахівців?", - задається питанням експерт.

Також ми повідомляли, що її колега по фракції Олександр Дубинський засудив таку заяву.

"Ти чітко знала, на що ти йдеш. Вона йшла на виборчу кампанію, вона в списку була і розуміла, що вона робить. Це нерозумно не знати свою зарплату, якщо ти збираєшся присвятити наступні п'ять років цього роду діяльності. Якщо ти чітко це знала - тоді не скаржся", - вважає нардеп.

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