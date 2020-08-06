Економічна криза через китайський вірус серйозно вдарила по Україні, але влада не реагує

Про це в ефірі Politeka Оп-line заявив економічний аналітик Юрій Атаманюк (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні світ перебуває в стані рецесії. Треба враховувати, що економіка падає, вірус нікуди не дінеться найближчим часом, і ось ці карантинні заходи, порушені логістичні зв'язки і продовольча криза, як наслідок, триватимуть і будуть наростати. Як і безробіття в цілому світі, як і соціальні потрясіння - це даність, це факт", - підкреслив експерт.

За словами Юрія Атаманюка, ситуація набагато серйозніша, ніж повідомляють політики. Досить подивитися на проблеми в США, щоб усвідомити масштаби фінансової трагедії.

"Коли нам кажуть, що економіка впаде на 5% -8% - просто нам падати вже нікуди. Економіка Сполучених Штатів у другому кварталі впала на 35% (тільки за квартал) і тривають проблеми з виникненням галопуючого безробіття, з падінням виробництва, з падінням купівельного попиту", - говорить Атаманюк.

Економіст упевнений, що на тлі кризи розвинені країни зацікавлені у війнах. Таким чином вони зможуть залишатися на плаву і навіть заробляти, поки інші борються.

"У цьому випадку, як би це цинічно не звучало, але великі світові гравці будуть шукати військовий конфлікт. Буде рости золото, як найстабільніша одиниця під час військового конфлікту, і військовий конфлікт, він завжди стимулює у тих країн, які не залучені, і тут дуже вдало шукати такі гарячі точки ось на вибухонебезпечному Близькому Сході, втягувати туди багаті країни, щоб купували Американське або європейське озброєння, за рахунок цього підтримувати економіку не ринковими способами, а саме способами ось такого вливання", - пояснив Юрій Атаманюк.

За його словами,"не можна до нескінченності проводити емісію проводити і друкувати гроші". Так доларова зона вже зробила емісію в цілому до 10 трильйонів, тобто швидко надрукувала до 10% грошей від усього світового обороту.

"Недооцінювати такі виклики наша влада, як серйозний геополітичний центр Східної Європи, як вплуталася у військовий конфлікт і загострення на Донбасі, не може. І повинна бути адекватна зовнішньополітична і зовнішньоекономічна політика, якої ми не спостерігаємо", - підсумував експерт.

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