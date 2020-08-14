Причиною масових протестів у Білорусі є те, що молоде покоління не збирається жертвувати своєю свободою

Про це в ефірі Politeka On-line заявив лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Для України тут надзвичайно важливо поєднати дві цінності, за які ми боролися весь час: свободу і незалежність. У Білоруській історії ці цінності увійшли в конфлікт. У нас була така ж ситуація: глави УНР цінності демократії й свободи взяли як такі, які більше важливі за незалежність. Умовно кажучи, вони вирішили не створювати такі потужні інститути, як армія, законодавство і так далі. В результаті- втратили державу. У Білорусі була інша історія: Лукашенко взяв за основу інституційний підхід. Для нього важливі були сильні інститути влади. Шляхом мінімізації демократії, свободи слова і так далі», - зазначив він.

І ось, стверджує Томенко, молоде покоління зробило свій вибір на користь свободи й демократії.

"І ось в Білорусі молоде покоління прийшло до висновку, що цінності свободи є досить важливими. Сьогодні, на мою думку, головною проблемою Білорусі є вибір між демократією і незалежністю. Зараз більшість людей хочуть демократії. Але чи призведе вона до незалежності, залишається питанням відкритим», - підкреслив він.

Однак, на думку Томенка, залишається відкритим головне питання.

"Зокрема, Білорусь вже йде на ці поступки. Але я попереджаю, водночас, і наших перемовників, що ми повинні погоджувати алгоритм поведінки. Цей той випадок, де діє"трикутник дій". Я маю на увазі Литву, Польщу та Україну. У нас повинна бути спільна позиція", - уточнив він.

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