Незабаром відбудуться вибори в США, які можуть торкнутися і України

Президентські вибори в США 2020 року заплановані на 3 листопада 2020 року. На них може бути обраний 46-й Президент США (у разі, якщо Дональд Трамп не буде обраний на другий термін).

У зв'язку з цією подією, політолог Валентин Гладких пояснив для "Politeka On-line", яка роль відведена Україні у виборах президента США (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він пояснив, що українських політиків, які виявлятимуть підтримку комусь із кандидатів у президентських виборах США чекає покарання.

"Ні, Україна не втягується у вибори США - Україну лише використовують у зв'язку з виборами. Відповідальність передбачає свободу волі, якщо цієї свободи немає, то ви не можете нести за це відповідальність. Простіше кажучи, якщо політики України вольовими зусиллями і за власним бажанням висловлюють підтримку комусь із кандидатів, то таких політиків чекає передбачене покарання",- пояснив політолог, натякаючи на кримінальне покарання.

Він також пояснив, що якщо ім'я когось з українських політиків використовують у скандалах, пов'язаних з виборами США, то це лише означає, що несуть за це відповідальність люди, які почали поширювати таку інформацію.

"Тому ніяких наслідків для України не буде, це абсолютна гра американських політиків і кандидатів у президенти, будуть наслідки лише для політиків України", - зазначив політолог.

Нагадаємо, Гладких пояснив бажання Клітіної потрапити у велику політику.

Як повідомляла Politeka, Гладких розкрив, як Росія використовує "штамп пропаганди" проти України"

Також Politeka писала, що Гладких назвав головну причину дострокових виборів в Раду.