У звітах ОБСЄ війна на Донбасі подається як "внутрішній конфлікт із зовнішнім втручанням"

Про це сказав політичний експерт Руслан Бортник в інтерв'ю Politeka-online, коментуючи скандал навколо висловлювань колишнього члена ТКГ по Донбасу Вітольда Фокіна.

Він наголосив, що те, що за фінансуванням і озброєнням так званих "ДНР" і "ЛНР" стоїть Росія, це є факт.

"Треба це визнавати, це очевидний факт. Але у той самий час ми розуміємо, що основна маса воюючих, за висновками нашої ж Служби безпеки України, 90% - це колишні громадяни України", - сказав він.

Тому, на думку Бортника, неправильно вважати конфлікт на Донбасі вторгненням або окупацією Росії.

"Це конфлікт із зовнішнім втручанням, корені якого початково були внутрішніми", - вважає експерт.

Використовувати термін "російсько-українська війна", на думку Бортника, не просто некоректно, а навіть небезпечно. У всіх офіційних українських документах, за його словами, говориться про російську агресію та "про що завгодно", але тільки не про війну.

Експерт вважає, що якщо Україна буде використовувати термін "війна", Росія це може сприйняти як її оголошення з боку нашої держави.

При цьому вихід із нормандського процесу, за словами Бортника, не обов'язково означатиме початок війни, однак це є своєрідним інструментом тиску.

"Росія скаже: "Ну ок, добре, війна так війна. Україна оголосила нам війну, тому ви вимушені воювати з Україною, тому що вона на нас напала". Розумієте, як можна вивернути цю логіку?" - підсумував експерт.

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