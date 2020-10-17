Українці навряд чи обговорюють у себе на кухнях ті питання, обговорення яких ініціював Президент України Володимир Зеленський

Про це український економіст Юрій Атаманюк заявив в ефірі Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

За словами експерта, особисто він не чув, щоб хтось із українців обговорював у побуті питання вільної економічної зони на Донбасі.

"Болять українцям військові дії, болить, що там помирають люди. Чи можна говорити про вільну економічну зону Донбасу, не маючи там миру, не маючи реінтеграції Донбасу і не маючи контролю за цією територією", – поставив риторичні питання Атаманюк.

Також економіст торкнувся того, як взагалі "працюють" вільні економічні зони в світі і чи виправдано створення таких зон у нас в країні.

"У 1992 році був прийнятий Закон України, згідно з яким кожна вільна економічна зона вводилася в дію спеціальним законом під конкретну зону. У нас існували зони Різні: та ж вільна економічна зона під назвою "Донецьк". Були "Закарпаття", "Азов", "Порто-франко"... Близько восьми вільних економічних зон у нас існувало. У нас були території з пріоритетом економічного розвитку. Все це існувало до 2005 року, поки уряд Тимошенко це все обнулив, скасував під гаслом того, що ці зони є "податковими ямами". І дійсно, після скасування функціонування цих зон відбулося зростання зборів податків до бюджету. Тут є слизький момент. Зростання відбулося саме через скасування, або через те, що податкова стала більш ефективно працювати?",- продовжив Юрій Атаманюк.

Аналітик вказав на ще один істотний факт, пов'язаний зі скасуванням дії вільної економічної зони в тому ж Донецьку.

"Якщо в 2004 році зростання промислового виробництва там було 14,5%, то після скасування зростання було 0,4%. Немає такої " чарівної палички "під назвою" вільна економічна зона", мовляв, ми це введемо і у нас все почне процвітати", – підсумував економіст.

Раніше ми писали, що Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до народу, в якому анонсував п'ять питань, важливих для кожного українця, які поставлять в рамках всеукраїнського опитування. Президент підкреслив, що такий механізм народовладдя впроваджують вперше в історії країни.

Питання звучать так:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях-для зменшення болю у важких хворих?

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету та територіальної цілісності.

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