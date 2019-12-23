Президент Росії Володимир Путін неминуче підніме ціну питання в найближчий рік

Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний експерт Андрій Головачов.

За його словами, українська сторона вперше змогла виграти газові переговори з Росією і отримала прекрастные умови.

Також експерт назвав головну причину, чому раніше Україна з тріском програвала всі переговори по газу з Росією. 

"Для того щоб зрозуміти це можна просто порівняти два фото, між якими 11 років різниці", - написав він і прикріпив два знімка.

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На одному з них показана, як проводила переговори Тимошенко особисто з Путіним у 2008 році.

А другий знімок був зроблений під час переговорів в цьому році.

За його словами, Україні вдалося досягти найголовнішого завдяки наполегливим зусиллям Євросоюзу і США по виведенню Нафтогазу з-під корупційного впливу політиків і в першу чергу Президентів, поділу самого Нафтогазу (анбандлинг), ліквідації газової монополії, створення ринку газу та багато іншого.

Крім того, експерт наголосив, що Путін не любить програвати, тому неминуче підніме ціну питання в найближчий рік.

Раніше ми повідомляли, що ппредставники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

Як повідомляла Politeka, хто з українських фахівців може розраховувати на більшу зарплату.

Також Politeka писала, що зарплати в Україні можуть досягти рівня Євросоюзу.

 