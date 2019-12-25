Президент України Володимир Зеленський підписав скандальний антикорупційний закон, що стосується оцінки об'єктів нерухомості

Закон передбачає ліквідацію корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Klymenko Time.

Новим законом влада намагається позбутися від так званих "майданчиків Яценка", які заробляли на посередництві між оцінювачем майна і електронною базою Фонду держмайна.

Таким чином, після підписання документа Зеленським, з 1 січня 2020 року в Україні запрацює нова модель оцінки нерухомості. Передбачається, що вона дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі терміни і прискорить процедуру укладення угод з нерухомістю.

Будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об'єкта нерухомого майна і на її підставі укласти угоду по цьому об'єкту нерухомості.

До речі, саме через цей законопроект в жовтні 2019 стався скандал в профільному комітеті Ради, коли більшість членів, в тому числі і "Слуги", відмовилися його приймати.

"Фігурантів скандалу навіть викликали на допит в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, був і поліграф. Ходив слух, що відмова підтримати законопроект могла бути пов'язаною з отриманням нардепами хабара в розмірі 30 тисяч $", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.

Раніше ми повідомляли, Кабмін чекають з нового року масштабні чистки. За даними джерела, як передає Telegram-канал "УП. Off the record", команда президента має намір переформатувати Кабмін і звільнити деяких міністрів. В тому числі, розглядається навіть такий сміливий варіант, як відправити в "далеке плавання" весь Кабмін на чолі з його начальником Олексієм Гончаруком.

"Не питання звільнити - питання, хто прийде далі робити роботу. Професійних і незаплямованих людей в країні не залишилося", – повідомляє джерело.

Нагадаємо, Зеленському доведеться міняти Кабмін: названі три кандидати на крісло Гончарука.

Також Politeka писала, що рейтинг Зеленського котиться вниз слідом за Порошенко: Білецький розкрив правду