Українці не повинні забувати про те, що з ними зробила Росія, і відмовлятися від Криму

Про це у своєму блозі для «Крим.Реалії» написав журналіст Павло Казарін. Напередодні шостої річниці анексії українського півострова Росією він закликав українців стати більш злопам'ятними.

«Нашої країни було б непогано цій якості навчитися – напередодні шостої річниці зміни прапорів в Криму. Тому що велика спокуса махнути рукою. Перевернути сторінку», - зазначив журналіст.

Він вважає, що така якість як злопам'ятність дозволяє людям вчитися на своїх помилках.

Казарін також нагадав про те, що війна з Росією почалася не на Донбасі, а саме в Криму.

«Більш того – якщо б не сталося анексії півострова, то не сталося б і вторгнення на схід України. Крим був точкою відліку всіх тих процесів, на які Москва зважилася згодом. І спроба вивести його за дужки – це лише нерозуміння тієї логіки, яка визначала дії Кремля», - підкреслив журналіст.

Він також вважає, що своїм нападом на території України Росія, по суті, оголосила війну всьому Заходу. За його словами, ця війна закінчиться тільки тоді, коли над півостровом знову підніметься український прапор.

«Вона почалася зі зміни прапорів в Криму. І закінчиться в той самий момент, коли прапори над півостровом знову змінять свій колір», - впевнений Казарін.

Раніше ми писали про те, що колаборанти в кращих традиціях Радянського Союзу зустріли потяг "Санкт-Петербург - Севастополь". Як відомо, днями глава країни-агресора Володимир Путін приїхав до окупованого Крим, щоб відкрити залізничну частину так званого Кримського мосту.

Через деякий час з території Росії в аннексированный Крим попрямував перший пасажирський поїзд, який, в свою чергу, порушує українське законодавство.

В окупованому Севастополі російський потяг зустрічали з оркестром і хором моряків. Не обійшлося і без неадекватних адептів Кремля, які відкрито підтримують військову агресію РФ.

Нагадаємо, натхненник бойовиків передрік Путіну поразку: "Моліться, щоб вдалося накивати п'ятами".

Як повідомляла Politeka, "слуга народу" виправдав РФ в окупації Криму і відхопив по повній.

Також Politeka писала, що Лавров проговорився про угоду з Зеленським по Донбасу.