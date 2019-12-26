Міністр оборони Андрій Загороднюк оприлюднив попередні результати обговорення ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи

За словами міністра, вже визначені наступні точки розведення сил в зоні ООС, пише "Українська правда".

Загороднюк заявив, що повне перемир'я почнеться з початку 2020 року.

"Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Тобто ми зараз готуємося до цього і будемо працювати... По точкам. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер - тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Зараз вони обговорюються в Тристоронній контактній групі", - сказав міністр.

Також він додав, що українська сторона схвалила нові точки розведення сил, однак назвати їх в даний час він не може.

"Повністю підходять, там немає ризиків", - підсумував Загороднюк.

Раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що будуть узгоджені три "гуманітарні" точки для подальшого розведення сил на Донбасі до кінця березня 2020 року.

Ми писали, що з'явилася інформація про обмін полоненими з Л/ДНР. За словами джерела, якого цитує російський "Інтерфакс", стала відома дата обміну. Процедура повинна відбутися 29 грудня. За попередніми даними, сторони обміняються трохи більше 200 полоненими.

Відзначимо, при складанні списку полонених з боку "Л/ДНР" були допущені неточності - зокрема, йдеться про засуджених в Україні за перевищення посадових повноважень уродженців Києва. Тому перед обміном, 27-28 грудня, списки збираються ще раз перевірити.

Також ми розповідали, що бойовики "ДНР" влаштували на Різдво розправу над прихожанами. Так, 25 грудня група озброєних бойовиків жорстоко побили кількох людей. За словами настоятеля Павла, двоє потерпілих потрапили до лікарні у важкому стані. Крім цього «вояки» розламали вертеп.

Нагадаємо, бойовик "ДНР" видав правду про секретної в'язниці в Донецьку.

Як повідомляла Politeka, з'явилися фото зруйнованого росіянами Донбасу.

Також Politeka писала, що ватажки «ДНР» перестали приховувати свої багатства, в мережу злили показове фото.